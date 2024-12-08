وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".



وقالت بدرية طلبة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".



يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة بموسم الرياض.

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