رولين القاسم تكشف سبب وقوع الخلافات بعد الزواج في "بودكاست المتحدة"

قالت رولين القاسم في بودكاست "بونجور يا بيبي" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحب في الواقع يختلف تمام الاختلاف عن الحب الذي سمعنا عنه في الأغاني ورأيناه في الأفلام والمسلسلات، وأنها كثيرًا ما تسمع شكاوى من الرجال فتجد أنهم مظلومون، وحينما تستمع إلى النساء تجدهن مظلومات أيضا، وهذا يدل على أن الطرفين وقعوا في الفخ.

وأضافت رولين أنها حينما ترى رجلًا يفرط في التفاؤل ويبالغ في رسم التوقعات تقول "إنت بتلبس في الحيط يا برنس" لأنه يرسم آمالًا وأحلامًا كبيرة وهو في بداية العلاقة برغم أنه حتى الآن لا يحب سوى صورة حبيبته، أو بمعنى أصح يحب التوقعات التي تخيلها عن حبيبته، وما بين حلاوة البدايات والتوقعات تظهر خيبة الأمل.



وقالت إن أهم طريقة لكي يتجنب الجميع الصدمة وخيبة الأمل هو أنهم يروا التجربة بعين الواقع وأن يقدر كل طرف أن الطرف الآخر لديه العديد من المشكلات والتعقيدات، ولذلك يحاول الجميع أن يغطي عيوبه ويحسن مظهره، وهو ما يؤدي في النهاية إلى فساد العلاقة، لأن الله خلق الناس لكي يكملوا بعض ويتفاهموا مع بعض، ولا يمكن أن يتحقق هذا التكامل إلا بالصراحة والصدق والتفاهم.





بودكاست بونجور يا بيبي

جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من بودكاست "بونجور يا بيبي" لرولين القاسم الذي تنتجه الشركة المتحدة أذيعت مؤخرا على القناة الرسمية للبودكاست على موقع اليوتيوب وعلى جميع المواقع الصوتية ووسائل التواصل الاجتماعي وقد حظيت هذه الحلقة بمتابعة كثيفة وانتشار كبير في الساعات الأولى من بثها.

ويأتي هذا ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإليكتروني على مواقع التواصل الاجماعي تماشيا مع اتجاهات الجماهير الآن وخاصة الشرائح العمرية الأصغر منها.

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