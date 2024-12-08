برواتب تصل لـ15 ألف ريال، فتح التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية، يبدأ اليوم الأحد التقديم فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية وتستمر لمدة 10 أيام.

وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، أمس السبت، عن فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض شروط التقديم وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية.

وأعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية، وذلك في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

وكشفت وزارة العمل عن شروط التقديم وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية، مؤكدة أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن "الوزارة"جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

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مزايا وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

وأوضح بيان وزارة العمل عن مزايا هذه الوظائف، التي تشمل توفير السكن المجاني، وتذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل، وتتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي، كما توفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية، وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

وأوضحت هبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"، على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg علمًا بأن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024،وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكدت " الوزارة" أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

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