رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لرئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، يوجه فيه رسالة للشعب السوري بعد مزاعم سقوط نظام بلاده فى يد الفصائل المسلحة.

وفي الفيديو قال رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي إنه موجود في منزله، ولم يغادره بسبب انتمائه لهذا البلد، موضحا أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي:



- لن أغادر سوريا وأنا موجود في منزلي.



- مستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.



- سأكون متواجد في مجلس الوزراء صباح اليوم، ومستعد لتسليم السلطة pic.twitter.com/nju8vlqZje — Arab-Military (@ashrafnsier) December 8, 2024

وأضاف: “حرصا على المرافق العامة للدولة والتى هى ليست ملكا لي أو لأي أحد آخر فهي ملك لكل السوريين، فأننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد وأهيب بكل المواطنين عدم المساس بأي أملاك عامة، وأنا هنا فى منزلي ولا أنوى مغادرته، ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب”.

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