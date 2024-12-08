الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"رويترز": قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

سوريا، قال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز، صباح الأحد، إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول قوات مسلحة لدمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لرئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، يوجه فيه رسالة للشعب السوري بعد مزاعم سقوط نظام بلاده فى يد الفصائل المسلحة.

وفي الفيديو، قال  رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي إنه موجود في منزله، ولم يغادره بسبب انتمائه لهذا البلد، موضحا أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

وأضاف: “حرصا على المرافق العامة للدولة والتى هى ليست ملكا لي أو لأي أحد آخر فهي ملك لكل السوريين، فأننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد وأهيب بكل المواطنين عدم المساس بأي أملاك عامة، وأنا هنا فى منزلي ولا أنوى مغادرته، ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا قيادة الجيش السوري سقوط نظام الحكم الوزراء السوري محمد الجلالي

مواد متعلقة

رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (فيديو)

المعارضة المسلحة: انسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق

الأكثر قراءة

أين مكان بشار الأسد؟ وزير الخارجية العراقي يجيب

لحظة اقتحام سجن "صيدنايا" بريف دمشق وإطلاق سراح السجناء (فيديو)

رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (فيديو)

"رويترز": قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

المعارضة السورية المسلحة تزعم سقوط ‎بشار الأسد

مسئولان سوريان: بشار الأسد غادر دمشق، والفصائل المسلحة تسيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون

بدرية طلبة تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة في وفاة زوجها مصطفى سالم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية