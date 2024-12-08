الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رسالة من الفصائل المسلحة إلى السوريين بالخارج

فصائل المعارضة السورية
فصائل المعارضة السورية المسلحة، فيتو

دعت الفصائل المسلحة سوريي الخارج للعودة إلى  سوريا، بعدما أعلنت أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد.

وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق "تلجرام"، إن "عهدا جديدا لسوريا بدأ".

وأعلنت الفصائل، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقال ضابطان بالجيش السوري لوكالة "رويترز" والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

فيما قال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز، صباح الأحد، إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول قوات مسلحة لدمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لرئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، يوجه فيه رسالة للشعب السوري بعد مزاعم سقوط نظام بلاده فى يد الفصائل المسلحة.

وفي الفيديو، قال  رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي إنه موجود في منزله، ولم يغادره بسبب انتمائه لهذا البلد، موضحا أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

 


وأضاف: “حرصا على المرافق العامة للدولة والتى هى ليست ملكا لي أو لأي أحد آخر فهي ملك لكل السوريين، فأننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد وأهيب بكل المواطنين عدم المساس بأي أملاك عامة، وأنا هنا فى منزلي ولا أنوي مغادرته، ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب”.

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سوريا الرئيس بشار الأسد دمشق مدينة حمص رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي

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