الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

اليوم، محاكمة المتهمين في قضية أحداث أطفيح

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.


وأيضا تهم الشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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