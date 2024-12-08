الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإيطالي، تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد ضربة موجعة جديدة بإصابة أحد لاعبيه.

والتقى ريال مدريد ضد جيرونا، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وتعرض الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد، للإصابة خلال مواجهة جيرونا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا.

ميندي يغادر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا مصابًا

وشهدت الدقيقة 81 إصابة فيرلاند ميندي، بعدما سقط على أرض الملعب ولم يتمكن من الاستمرار بسبب شعوره بآلام عضلية، وطالب بالخروج.

وخرج اللاعب الفرنسي من أرض الملعب في الدقيقة 81، وشارك بدلا منه فران جارسيا.

وتعد هذه الإصابة هي الثانية في صفوف ريال مدريد خلال مباراة اليوم ضد جيرونا بعد الإنجليزي جود بيلينجهام.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على جيرونا بثلاثية نظيفة، سجلها مبابي وبيلينجهام وجولر.

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