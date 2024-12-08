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محافظات

بسبب تسرب الغاز، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في المنيا

تسرب الغاز، فيتو
تسرب الغاز، فيتو

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب الغاز الطبيعي داخل منزلهم في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تسرب الغاز طبيعي بالمنيا

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تلقت الأجهزة الامنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن يتضمن إصابة أسرة بالاختناق في شارع يحيى شرق المحطة، بحي شرق مدينة أبوقرقاص إثر تسرب الغاز الطبيعي.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في المنيا 

على الفور، انتقل مسئول الطوارئ وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لـ محافظة المنيا إلى موقع البلاغ وتم إغلاق المحبس الخاص بالمنزل.

مركز أبوقرقاص جنوب المنيا 

ولكن تسبب في إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة وهم؛ بسام بهدالي محمد، 40 سنة، مدرس، أسماء عصام الدين صلاح، 32 سنة، مدرسة، وأبنائهم عمر 6 سنوات، وفريدة 8 سنوات، ودليدا سنتين، مقيمين جميعا بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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