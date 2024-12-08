خبير موارد مائية يكشف علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا

تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء الكلى فى إثيوبيا، بعد تعرض شبكة الكهرباء لعطل فني، قائلا: "شهدت إثيوبيا انقطاعًا تامًا للكهرباء على مستوى البلاد مساء السبت 7 ديسمبر 2024، فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وعادت لاحقا بنسبة 85% فى العاصمة أديس أبابا، ولم يتم استعادتها بالكامل في جميع أنحاء إثيوبيا".



وأضاف خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، مؤكدا: “شهدت إثيوبيا انقطاعات مماثلة للكهرباء آخرها لمدة خمس ساعات في 28 مارس الماضي، لم تقدم الحكومة تفسيرًا مفصلًا لأسباب المشكلة المتكررة سواء السابقة أو الحالية، ولكن غالبا السبب يعود إلى تهالك الشبكة وعدم قدرتها على نقل هذه الكمية المتواضعة”.

وأوضح: “ طبقا لإحدى الدراسات العلمية توضح أن الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي في شبكة الكهرباء الإثيوبية هي الدوائر القصيرة، والحمل الزائد، وفقدان الإنتاج، وفشل أنظمة الحماية والاتصالات، والتبديل، وقد لوحظ أن 49 انقطاعًا للتيار الكهربائي حدث على الشبكة الوطنية من 28 يناير 2013 إلى منتصف مايو 2016”.

وأكد: “ تم تركيب توربينين فى سد النهضة فى فبراير وأغسطس 2022، واثنين آخرين فى أغسطس الماضى، وجميعهم متوقفون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبالتالى ليس لسد النهضة علاقة بالانقطاع الحالى وكأنه غير موجود”.

وأختتم: “ شبكة نقل الكهرباء فى إثيوبيا يصعب أن تغطى 130 مليون إثيوبى خاصة وأنهم منتشرون على مساحة مليون كم2، يبلغ إجمالي ما تنتجه إثيوبيا من الكهرباء حوالى 5,000 ميجاوات من جميع المحطات معظمها (96%) من السدود”.

تعطل شبكة كهرباء إثيوبيا

وكانت شبكة الكهرباء في إثيوبيا قد تعرضت لعطل عام ما تسبب في انقطاع التيار عن كل أنحاء البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي ونقلته وكالة «فرانس برس».

وتعمل هيئة الطاقة على إعادة التغذية بالتيار الكهربائي، وفق هيئة الإذاعة الإثيوبية التابعة للدولة.



وفي وقت لاحق من مساء السبت، أعلنت هيئة الطاقة إنها أعادت التغذية بالتيار الكهربائي لنصف أراضي البلاد، بما في ذلك غالبية أنحاء العاصمة أديس أبابا نحو الساعة 22,20 (19,20 ت غ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.