رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا

سقوط نظام بشار الأسد، أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وقال البحرة مخاطبًا الشعب السوري: "أعلن لكم سقوط نظام بشار الأسد"، وفقا لفضائية “العربية”.

وأضاف رئيس الائتلاف الوطني السوري: "الوضع آمن ولا مجال للثأر أو الانتقام"، مشيرًا بالقول: "انقضت حقبة سوداء في تاريخ سوريا".

وأضاف أنه "تم إطلاق المعتقلين في سجني عدرا وصيدنايا".

وأكد البحرة أنه "سيتم إعادة هيكلة الجيش السوري، ورفع العقوبات عن سوريا سيكون أول مطلب لنا".

رئيس الائتلاف الوطني السوري قال إن "الدوائر الحكومية ستعود لعملها خلال يومين"، مشيرًا إلى أن "انتقال السلطة سيتم بالتعاون مع الأمم المتحدة".

نداء للشعب السوري

وكان قائد هيئة تحرير الشام الإرهابية أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، قد وجه الأحد، نداء للشعب السوري، قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".

وأضاف الجولاني أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".

وجاءت رسالة قائد هيئة تحرير الشام الإرهابية بعد دخول الفصائل المسلحة دمشق فجر الأحد، بعدما حققت تقدما سريعا في أنحاء سوريا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وكان الجلالي قد توجه إلى السوريين في بيان مصور أعلن فيه أنه لم يغادر منزله ولا ينوي مغادرة البلاد، وذلك عقب إعلان الفصائل المسلحة دخولها دمشق.

وتابع: "أهيب بالمواطنين جميعا عدم المساس بالأملاك العامة لأنها في النهاية أملاكهم، وأنا هنا في منزلي لم أغادره ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية بحيث أضمن عمل المؤسسات العامة ومرافق الدولة وإشاعة الأمان والاطمئنان للأخوة المواطنين".

وتابع الجلالي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا في سبتمبر 2024: "أتمنى من الجميع أن يفكروا بعقلانية. إننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين مدوا يدهم وأكدوا أنهم لن يتعرضوا إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري".

وقال ضابطان بالجيش السوري، لوكالة "رويترز"، الأحد، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

ويأتي ذلك مع تصاعد الأحداث في سوريا، ودخول تنظيمات مسلحة إلى العاصمة دمشق، بعد السيطرة على مدينة حمص.

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