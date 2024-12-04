أخبار الحوادث اليوم: حكم قضائي جديد ضد حسن شاكوش لصالح ريم طارق.. أسرة ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني ترفض الصلح.. وإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا للمفتي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمى لـ ذوى الاحتياجات الخاصة

شاركت اجهزة وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمى لـ ذوى الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام ؛ وذلك من خلال تنظيم يوم ترفيهي بمختلف أندية الشرطة لعدد من القادرين بإختلاف بالتنسيق مع كلٍ من (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة- المركز النموذجى للمكفوفين- جمعية المكفوفين المصرية- وزارة التربية والتعليم) تضمن عدد من العروض الترفيهية بالإضافة إلى تقديم الطلبة والطالبات مواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة طلبة وطالبات كلية الشرطة وسط أجواء من البهجة، وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.. وذلك كنموذج تطبيقى عملى لما يتم تدريسه بالكلية بشأن التعامل مع القادرين باختلاف.

حريق يلتهم "روف" عقار سكني بمدينة الأقصر بسبب ماس كهربائي



قرار قضائي جديد في اعتداء دجال جنسيا علي فتاة ببولاق الدكرور وتصويرها أثناء العلاقة

قرر قاضي المعارضات استمرار حبس دجال وزوجته استدرجا فتاة بزعم فك السحر عنها ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وأجرت نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة مع دجال وزوجته استدرجا فتاة بزعم فك السحر عنها وصوراها أثناء ممارسة المتهم العلاقة غير الشرعية معها بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى أنه معالج روحاني، وظهر في عدة برامج شهيرة عبر شاشات التليفزيون بخلاف صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأنه ادعى خلال تلك الحلقات قدرته على التواصل المباشر مع الله

قرار قضائي ضد 3 أشقاء في قضية طفلة الزنا بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس 3 أشقاء في قضية طفلة الزنا، التي كانت نتاج علاقة غير شرعية بين طالبة وشقيقها في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن طالبة بالتعليم الإعدادى أنجبت طفلة بعد ممارستها الرذيلة مع شقيقها طالب الثانوى بالجيزة، وألقى شقيقهم الثالث الرضيعة فى الشارع ما تسبب فى وفاتها.

وكشف المتهم الثاني أن علاقة غير شرعية جمعته مع شقيقته، أسفرت عن حمل طفل سفاحا، وبعد إنجاب شقيقته ألقى شقيقه بالرضيعة في الشارع في وقت متأخر من الليل، قبل العثور عليها من قبل الأهالي وقوات الأمن.

حكم قضائي جديد يلزم حسن شاكوش بدفع مؤخر صداق 300 ألف جنيه لـ ريم طارق

ألزمت محكمة الأسرة في أكتوبر والشيخ زايد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بدفع مؤخر صداق قيمته 300 ألف جنيه لزوجته السابقة ريم طارق، في القضية رقم 4353 لعام 2024.

إلزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق

أودعت محكمة الأسرة بأكتوبر أسباب حكمها في إلزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق.

ارتكب جريمته في المقابر، حيثيات سجن سائق 5 سنوات في منشأة ناصر

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بقبول استئناف سائق ميكروباص على حكم إعدامه، لاتهامه بخطف فتاة في منشأة ناصر بالتحايل، والتوجه بها إلى المقابر وهتك عرضها، وقضت المحكمة على المتهم بالسجن 5 سنوات.

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

أكد عبد الله فراج شقيق عامل الدليفري ضحية دهس نجل زوجة الشيف الشربيني، أن أكثر من وسيط عرض علينا التصالح، ولكننا رفضنا كل محاولات الصلح.

وأضاف: “صعب علينا التصالح، مفيش أي أموال تعوضنا عن أخويا، العريس إللي كان بيستعد لفرحه، وبدل أما نمشي في فرحه مشينا في جنازته”.

الإعدام لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة "بشاير"، وعشيقها "أحمد"، بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.

وكان المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال المتهمة وعشيقها إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.

إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، إحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما علي ما اقترفاه، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، وحددت جلسة 8 / 1 / 2025 القادم للنطق بالحكم.

إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتي الجمهورية، والنطق بالحكم يناير المقبل

أحالت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، أوراق المتهم عبد ربه موسى المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا لمفتي الجمهورية (فيديو)

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة الحلوانى، رئيس المحكمة أوراق المتهمة بقتل طفلة أولاد صقر، بعد التخلص منها بطريقة بشعة بغرض سرقة قرطها الذهبي إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وحددت هيئة المحكمة جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم .

وكانت هيئة المحكمة أجلت محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة إلى جلسة اليوم لحضور دفاع المتهمة.

سعد الصغير يستأنف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة

تقدم دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير باستئناف على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

السجن 3 سنوات للمطرب الشعبي سعد الصغير

وجاء في منطوق حكم أول درجة: حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.

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