إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا لمفتي الجمهورية (فيديو)

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة الحلوانى، رئيس المحكمة أوراق المتهمة بقتل طفلة أولاد صقر، بعد التخلص منها بطريقة بشعة بغرض سرقة قرطها الذهبي إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وحددت هيئة المحكمة جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم .

وكانت هيئة المحكمة أجلت محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة إلى جلسة اليوم لحضور دفاع المتهمة.

نانسي أنهت حياة يارا بطريقة وحشية فى أولاد صقر



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بورود بلاغ بالعثورعلى جثة الطفلة “يارا.هـ.أ” 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائي مقيمة قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر (جثة هامدة) وذلك بعد ساعات من اختفائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أولاد صقر إلى محل الواقعة.

العثور على جثة الطفلة ملفوفة في ملاية قماش



وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة ملفوفة في ملاية قماش أعلى سطح منزل جيرانها بالقرية مع وجود شبهة جنائية في الوفاة وجرى التحفظ على جثمان المتوفاة بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود



وجرى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع فرع الأمن العام وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى “نانسي.ح.م” 20 عامًا (ربة منزل) جارة المجني عليها، واستدرجت المتهمة التي ترتدي نقابا الطفلة عقب دخولها المنزل محل الواقعة عن طريق إغرائها بكرة بلاستيك.

خنقتها لسرقة قرطها الذهبي



وفور دخول الطفلة منزل المتهمة، غلقت الأبواب وصعدت بها للدور الثاني وأسرعت بخنقها، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها واصلت المتهة خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم سرقت قرطها الذهبي “الحلق”، وتخلصت من الجثة في محل العثور عليها.

المتهمة تخفي معالم الجريمة



ولإخفاء معالم الجريمة وضعت المتهمة الطفلة في ملاية وألقت بجثتها على سطح جيرانها وتخلصت من حذاء الطفلة بإلقائه على أحد الأسطح المجاورة حتى لا تترك أثرًا لجريمتها النكراء فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة والتي أقرت بارتكابها الجريمة البشعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها



وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات وانتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين.

قاتلة طفلة الشرقية تمثل جريمتها: “مش معايا فلوس وكنت عايزة حلقها”



اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة بقتل الطفلة يارا والتخلص من جثتها إلى مسرح الجريمة لتمثيلها داخل عقار سكني بقرية بني حسن مركز أولاد صقر، وأدلت المتهمة في مسرح الجريمة بتجهيزها كرة بلاستيك بغرض باستدراج الطفلة وعقب دخول المجني عليها المنزل أغلقت الأبواب وصعدت بها للدور الثاني وقامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها ثم قامت بسرقة قرطها الذهبي “الحلق”.

اعترافات قاتلة الطفلة يارا: تخلصت منها عشان قاومتني



وقالت المتهمة إنه حال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتخلصت منها في محل العثور عليها.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب جريمة قتل المجني عليها لسرقة قرطها الذهبي كونها تمر بضائقة مالية.

نانسي مرتكبة الجريمة الوحشية: الشيطان السبب



وتابعت قاتلة الطفلة يارا: “لقيت الشيطان بيكلمني في ودني وقال اقتلي البنت دي عشان تحلي مشاكلك المادية”.

وأشارت إلى أنها عقب تأكدها من وفاتها قامت بوضع الضحية في ملاءة وألقت بجثتها على سطح جيرانها وتخلصت من حذاء الطفلة بإلقائه على أحد الأسطح المجاورة حتى لا تترك أثرا لجريمتها الشنيعة.

العشرات يشيعون جنازة ضحية الغدر في الشرقية



وشيع العشرات من أهالي مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية في وقت سابق جنازة ضحية الغدر الطفلة يارا هيثم محمود البالغة من العمر 8 سنوات وذلك بمقابر أسرتها بقرية بني حسن وسط صدمة وحزن بين جميع المتواجدين وانهيار لأسرتها ومطالبين بسرعة القصاص من القاتلة قائلين: "لن نقيم صوانا كبيرا للعزاء إلا بعد تنفيذ الحكم".

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة قاتلة طفلة أولاد صقر

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهمة أنها قتلت المجني عليها عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد حيث قامت باستدراجها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها بأن زعمت مكافأتها بشئ مما يحبه الصغار في مثل سنها وأبعدتها عن ذويها وقامت بخنقها بغطاء رأس نسائي فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها وقامت بسرقة قرطها الذهبي.

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