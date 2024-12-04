قرار قضائي ضد 3 أشقاء في قضية طفلة الزنا بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس 3 أشقاء في قضية طفلة الزنا، التي كانت نتاج علاقة غير شرعية بين طالبة وشقيقها في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن طالبة بالتعليم الإعدادى أنجبت طفلة بعد ممارستها الرذيلة مع شقيقها طالب الثانوى بالجيزة، وألقى شقيقهم الثالث الرضيعة فى الشارع ما تسبب فى وفاتها.

وكشف المتهم الثاني أن علاقة غير شرعية جمعته مع شقيقته، أسفرت عن حمل طفل سفاحا، وبعد إنجاب شقيقته ألقى شقيقه بالرضيعة في الشارع في وقت متأخر من الليل، قبل العثور عليها من قبل الأهالي وقوات الأمن.

"جريمة الأشقاء الـ3 "... علاقة محرمة وطفلة سفاح

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من ميكانيكي بعثوره على رضيعة بجوار ورشته، وبعد نقلها إلى المستشفى، توفيت.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم رصد شاب وهو يلقي الرضيعة، وتم تحديد هويته ويدعى “ع. س”، 26 عامًا، ويعمل نجارا.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم، أن الطفلة هي نتيجة علاقة غير شرعية بين شقيقته “و. س” 14 عامًا، وشقيقه “أ س” 16 عامًا، وألقي القبض على الفتاة وشقيقها، واعترفا بوجود علاقة غير شرعية بينهما وأنهما أنجبا الطفلة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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