الجريمة المركبة، طالبة تنجب من شقيقها سفاحا والأخ الثالث يتخلص من الرضيعة في الجيزة

أنجبت طالبة بالتعليم الإعدادى طفلة بعد ممارستها الرذيلة مع شقيقها طالب الثانوى بالجيزة لتكتمل الجريمة الأسرية بإلقاء الشقيق الثالث لهما للرضيعة فى الشارع ما تسبب فى وفاتها.

"جريمة الأشقاء الـ3 "... علاقة محرمة وطفلة سفاح

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من ميكانيكي بعثوره على رضيعة بجوار ورشته، وبعد نقلها إلى المستشفى، توفيت.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم رصد شاب وهو يلقي الرضيعة، وتم تحديد هويته ويدعى “ع. س”، 26 عامًا، ويعمل نجارا.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم، أن الطفلة هي نتيجة علاقة غير شرعية بين شقيقته “و. س” 14 عامًا، وشقيقه “أ س” 16 عامًا، وألقي القبض على الفتاة وشقيقها، واعترفا بوجود علاقة غير شرعية بينهما وأنهما أنجبا الطفلة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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