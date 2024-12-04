إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل زوجته في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية بإحالة عاطل متهم بقتل زوجته في منطقة الأميرية لمحكمة الجنايات.



مقتل ربة منزل في الأميرية



وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية تلقت إخطارًا من المستشفى بوصول (ف أ) 22 سنة مصابة بحالة اختناق وتوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار اختناق وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.



مشادة كلامية السبب

وأضافت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أقدم على إثرها على خنق زوجته بواسطة سلك كهربائي حتى توفيت.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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