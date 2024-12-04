الإعدام لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة "بشاير"، وعشيقها "أحمد"، بالإعدام شنقا لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.

وكان المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال المتهمة وعشيقها إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني.

تحقيقات النيابة في اتهام سيدة وعشيقها بقتل زوجها



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٤٧٧١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الصف المُقيدة برقم ١٤٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن "أحمد.ص" و"بشاير.ع"، في يوم 8 فبراير 2024، قتلا المجني عليه "كامل.ص"، شقيق الأول وزوج الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله لعلاقة آثمة نشأت بين زوجة المجني عليه وشقيق زوجها، فاعدا لذلك الغرض بأن دست له المتهمة الثانية"بشاير" السُم بطعامه، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء لم يستكنا بل استتبع ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قاما بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته خنقًا على النحو المبين بالتحقيقات.



وذكرت تحريات رجال البحث الجنائي حسب ما جاء بأوراق الدعوى، أن علاقة آثمة نشأت فيما بين "بشاير" وشقيق زوجها "أحمد" فعقدا العزم على التخلص من الزوج، بأن رسما خطة لقتله بسم قاتل، وفق ما اتفقا عليه العشيقان فقدمت الزوجة المتهمة الثانية لزوجها "كامل" طعاما يحوي بداخله ما أعداه من السم.

وما أن أنهى المجني عليه طعامه حتى شعر بإعياء شديد، فهاتفت الزوجة عشيقها المتهم الأول ـ شقيق الزوج- الذي حضر للمسكن وقاما سويا بتطويق عنقه برباط قماش كان يرتديه المتهم الأول، وجذبا طرفيه بكامل قواهما حتى وافته المنية، وعقب ذلك قام المتهم الأول بنقله إلى أحد المستشفيات للإلحاق به من الموت، محاولًا إخفاء جرمُه وإظهار حدوث الوفاة بشكل طبيعي وإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

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