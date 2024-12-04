إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتي الجمهورية، والنطق بالحكم يناير المقبل

أحالت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت جلسة محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات للمداولة والنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد انعقدت واستدعت هيئة المحكمة سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق أرواحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على المتهم.

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