سيدة وفتاتان، أسماء ضحايا الطريق الأوسطي بالجيزة دهسهم سائق سيارة ملاكي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع 3 أشخاص أعلى الطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة أكتوبر، أثناء عبورهم الطريق وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وهروبه من محل الحادث بسبب خوفه من المسألة القانونية.

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين وهم “فاتن أحمد، ٤٠ سنة، منة الله محمود، 18 سنة، ملك أيمن؟، 18 سنة”،ونقلت الثلاثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالات وفيات بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ ونقلت المتوفين للمستشفى وتحرر محضر الواقعة وجار عرضهم للنيابة العامة.

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