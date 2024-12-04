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حوادث

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

الشيف الشربيني، فيتو
الشيف الشربيني، فيتو

أكد عبد الله فراج شقيق عامل الدليفري ضحية دهس نجل زوجة الشيف الشربيني، أن أكثر من وسيط عرض علينا التصالح، ولكننا رفضنا كل محاولات الصلح.

وأضاف: “صعب علينا التصالح، مفيش أي أموال تعوضنا عن أخويا، العريس إللي كان بيستعد لفرحه، وبدل أما نمشي في فرحه مشينا في جنازته”.

 

تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن زوجة شيف الشربيني  

 

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص عينة دماء ابن زوجة شيف الشربيني  عقب اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، عن سلبية تحليل مخدرات.

وأورد تقرير الطب الشرعي أن عينة المخدرات بدماء المتهم سلبية.

وأحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد قضية ابن زوجة شيف شهير في اتهامه بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل للاختصاص. 


أقوال الشيف الشربيني خلال التحقيقات

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث  بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نجل زوجته.

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

 

أقوال شاهد عيان عن الحادث

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مهندس كمبيوتر وهو أحد شهود العيان على دهس عامل دليفري بسيارة الشيف الشربيني.

وقال الشاهد إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلو مترًا بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى١٦٠ كيلومترًا بالساعة.

 

وأوضح أنه فور تخطي تلك السيارة سيارته، شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه، وأثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة دهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفى وارتطم أرضًا

 

أقوال شقيق عامل دليفري ضحية الدهس

واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لأقوال شقيق عامل دليفري ضحية الدهس من نجل زوجة شيف الشربيني.

وقال شقيق المجني عليه في التحقيقات إنه تلقى اتصالا هاتفيا بتعرض شقيقه لحادث سير، ونقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وفور وصوله تعرف على جثمانه بثلاجة الموتى فحرر محضرا بقسم الشرطة.

 

وأضاف شقيق المجني عليه بالتحقيقات أنه شاهد دراجة شقيقة النارية مهشمة أمام قسم الشرطة والسيارة المتسببة في الحادث.

 

الداخلية تكشف تفاصيل حادث الشيف الشهير

 

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة ابن زوجة شيف شهير، بدراجة نارية ووفاة  سائقها بالجيزة وتحفظ أجهزة الأمن على الشيف الشربيني وابن زوجته.  

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة الشيف الشربيني بدراجة نارية ما أدى إلى وفاة سائقها بالجيزة. 

 

وكان قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا.  

 

وفي وقت لاحق، حضر لمقر القسم شيف شهير مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب 16 سنة – لا يحمل رخصة قيادة" وقال: إن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.   

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها وابن زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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