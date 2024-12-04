الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية: إنهاء محطة مياه المُنشأه الكُبرى إبريل 2025

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تفقد المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، محطة مياه المُنشأة الكُبرى بمدينة كفر شكر يرافقه المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس  هاني هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس السيد الشحات مدير فرع الشركة المُنفذه،   محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعددً من مهندسي المشروع، وذلك للوقوف على مُستجدات الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع في مُدته المُقررة.

سكن مناسب وفرص عمل لذوي الهمم، طلبات مواطني شبرا من محافظ القليوبية

«طنان».. قرية بلا بطالة فى القليوبية.. صناعة الأثاث تجعلها القرية الأغنى فى المحافظة.. والاكتفاء الذاتى يحميهم من اللجوء للخارج.. تُصدّر لدول عربية

محافظ القليوبية يتفقد محطة مياة كفر شكر 


واستمع محافظ القليوبية مرافقوه إلي شرح تفصيلي لأعمال المحطة والتي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم وتخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر، وتُعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه فى محافظة القليوبية وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 650 مليون جنيه، وقد تم الإٕنهاء من أعمال مد شبكة المياه بالكامل.

وتم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة ٩٠٪ والنسبة المتبقيه هي تشطيبات نهائية، وبالنسبة للأعمال الكهروميكانيكية فقد تم الإنتهاء من الأعمال بنسبة ٦٥٪ والنسبة المتبقية هي لتوريد المحابس وكابلات وبلاطات الترشيح، وجاري الإنتهاء من تشطيبات سور المحطة بالكامل وتم البدء في نهو أعمال الموقع العام.

محافظ القليوبية،تطوير الطريق المؤدي لمحطة كفر شكر 
وخلال الجولة وجه "محافظ القليوبية" رئيس مركز ومدينة كفر شكر بضرورة تطوير الطريق المؤدي للمحطة ورصفه حتى قرية كفر منصور، كما شددًَ على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة للإستفادة بالمحطة لخدمة أهالي مركز ومدينة كفر شكر، مُثمنًا الجهود المبذولة لتسريع الأعمال ونهو المشروع بالكامل لخدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية الصرف الصحي بالقليوبية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي محافظة القليوبية

مواد متعلقة

سكن مناسب وفرص عمل لذوي الهمم، طلبات مواطني شبرا من محافظ القليوبية

محافظ القليوبية: هناك شركات وهمية أنشأت مقابر بطريقة غير قانونية (فيديو)

بعد غرقها بأيام، تشييع جثمان الطفلة سجدة ضحية القليوبية

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

الحكومة تعلن خطة الطروحات الجديدة الأسبوع المقبل

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير، وهذا موقفه من تدعيم الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

منوعات

المزيد

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية