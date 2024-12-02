الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة ضابطى شرطة

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بالقليوبية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران وأصيب ضابطى شرطة.



مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة ضابطى شرطة



وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – سرقة بالإكراه – مخدرات – شروع فى قتل"، ومحكوم على 2 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد") بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.



وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام والأمن المركزى"، وتم تبادل إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعهم، وإصابة ضابطى شرطة من قوة "قطاع الأمن المركزى"، وضٌبط بحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – 4 قطع أسلحة نارية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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