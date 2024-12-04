الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم "روف" عقار سكني بمدينة الأقصر بسبب ماس كهربائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع حريق محدود بسطح عقار سكني بشارع أحمد عصمت المتفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر دون خسائر في الأرواح، مساء اليوم الأربعاء.

حريق بسطح منزل في الأقصر 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ من قوات النجدة بنشوب حريق أعلى عقار سكني مكون من 4 طوابق ملك المواطن «هـ. م.ع» 47 عاما، التهم روف خشبي وتندة للجلوس دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو ممتلكات أخرى.

 

الحماية المدنية تسيطر على حريق شب في سطح عقار سكني بالأقصر 


ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء كما دفع مرفق الإسعاف بـ سيارتي إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، وتكمنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

ماس كهربائي وراء حريق عقار شارع أحمد عصمت في الأقصر 


وافادت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسب ماس كهربائي جراء توصيلات عشوائية للأسلاك الكهربائية لدى لمبات الليد «الزينة» المزودة في روف خشبي وتندة قماش للجلوس على سطح العقار.


جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأقصر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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