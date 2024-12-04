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حوادث

إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل شخص في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، إحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما علي ما اقترفاه، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، وحددت جلسة 8 / 1 / 2025 القادم للنطق بالحكم.

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احالة شقيقين للمفتي بتهمة القتل العمد بالقليوبية 

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مؤمن أ ع ع " ٢٠ سنة - المهنة: عامل - العنوان: شارع محمد صبيح - قسم الخصوص، و"سيف أع ع " ٢١ سنة المهنة: عامل - العنوان: شارع مياة النار - شارع البنزينه - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٥٦٥٠ / ٢٠٢٢ جنح الخصوص، والمقيدة برقم ٣٨٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها، لأنهما في ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۲ بدائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية قتلا المجني عليه  محمود حامد عبد القوي عبد الباسط عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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وأشار أمر الإحالة إلى أنهما شرعا في قتل المجني عليه  أشرف محمد على السيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا ناريًا فرد خرطوش وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك ازهاق روحه الا أنه قد خاب اثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة بجنايات شبرا الخيمة  أنهما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.

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