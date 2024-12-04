أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا لـ 3 محافظات وسكان السواحل الشمالية، مطالبة باستعداد هذه المحافظات باستقبال الأمطار.

اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء في مقر الحكومة.

مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين غرب بيت فوريك في نابلس

اندلعت مواجهات فجر اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على المنطقة.

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

تماسكت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من "بيزك" الإسرائيلية لتزويدها مستوطنات الضفة بالاتصالات

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نيوكاسل ضد ليفربول

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية بمختلف دوريات وملاعب العالم ومنها الدوري الإنجليزي “البريميرليج” والدوري الاسباني وكأس ألمانيا.

أيامه أصبحت معدودة، المعارضة الكورية تبدأ إجراءات عزل الرئيس وإضراب النقابات العمالية حتى التنحي

أعلن حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول إذا لم يتنح طوعا عن منصبه، فيما أعلن اتحاد النقابات العمالية إضرابًا عامًّا حتى استقالة الرئيس.

حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة (فيديو)

نشب حريق هائل في مخزن بمنطقه الدريسة بقرية بني سلام بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ودفعت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

حقيبة يد غالية الثمن، كيف عمقت زوجة يون أزمته السياسية في كوريا الجنوبية؟

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي حاليًّا، دعوات للاستقالة بعد "أزمة الأحكام العرفية"، لكن المطالبات بتنحيه ليست جديدة، وفق تقارير إعلامية غربية تحدثت عن انتهاك زوجته لقانون مكافحة الفساد.

محامي أسرة نيرة أشرف يثبت بالدليل مناقشة "ساعته وتاريخه" قضية الطالبة (فيديو)

قدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة على يد زميلها، دليل مادي من أرشيف القضية يثبت أن المسلسل "ساعته وتاريخه" يتناول قضية الطالبة الراحلة.

جمال علام يعلق على إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنباء نية هاني أبوريدة، إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، فور توليه قيادة الجبلاية.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بريف حماة

أفادت مصادر بوقوع اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشمالي فجر اليوم الأربعاء بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، حيث تحاول القوات السورية التقدم تحت زخم ناري كبير من الوحدات الصاروخية والمدفعية التي تقصف مواقع وتحركات الجماعات المسلحة على امتداد الريف الشمالي لحلب وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي.

هؤلاء لهم الأولوية، ضوابط صرف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي بعد موافقة البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة (13) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تتعلق بضوابط وأولويات صرف الدعم النقدي.

محامو ترامب يطالبون بإلغاء قضية ممثلة الأفلام الإباحية

طلب محامو الرئيس المنتخب دونالد ترامب من قاض في نيويورك إلغاء حكم ورفض قضية جنائية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، مشيرا إلى أن الاستمرار في القضية سيؤدي إلى "انقطاعات (غير دستورية) لمؤسسة الرئاسة".

عدوية شعبان عبد الرحيم لـ فيتو: وقفت مع رضا البحراوي وباعني ومش هسكت على حقي

كشف المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، حقيقة تصالحه مع رضا البحراوي، بعد الأزمة التي أثيرت بينهما خلال الفترة الماضية بعد استغلال الأخير لأغنيته “صغير أنا أيوة صغير” دون الرجوع إليه.

ماكرون يرد من السعودية على دعوات استقالته ومغادرة قصر الإليزيه

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الدعوات التي أطلقها معارضوه لاستقالته بالـ"خيال سياسي"، مؤكدا أنه يعتزم خدمة فرنسا حتى اللحظة الأخيرة.

بعد إغماء محام وظهور أطفال جدد، استكمال مشاهدة الفيديوهات بقضية المتهمين بقتل طفل "الدارك ويب"

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان، اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه المعروفة إعلاميًّا بجريمة “الدارك ويب”.

صراع على مراحل، مصطفى الفقي يكشف توقعاته لما يحدث في سوريا

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن مجموعة الانقلابات السورية هي التي تسببت تاريخيًّا في الانقسامات الداخلية منذ الأربعينيات، مشيرًا إلى أن نكسة الانفصال بين سوريا ومصر كانت قاصمة للدولتين والشعبين والجميع تعرض لخسائر مختلفة.

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

عاقبت محكمة مغربية، الفنانة كريمة غيث بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد إدانتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك شركة و3 من أشقائه لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وبيع لهم مقابر وهمية ومخالفة بالقليوبية.

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

أفادت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، بأن مسؤولي الصحة في البلاد يحققون في مرض غامض يشبه "الإنفلونزا".

هيزيد سنويا، قيمة رسوم الحصول على تكافل وكرامة بعد موافقة النواب

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ضوابط تقديم الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفق ما وافق عليه مجلس النواب في جلسة أمس.

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بمحافظة الشرقية.

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في جميع أنحاء الجمهورية، محذرة من الشبورة الصباحية والأمطار على بعض المناطق.

ارتفاع ضحايا حادث لقمة العيش بالشرقية إلى 3 وفيات و9 مصابين

ارتفع عدد الوفيات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا بطريق العلاقمة أمام عزبة رضوان بدائرة مركز ههيا محافظة الشرقية، إلى 3 وفيات و9 مصابين بعدما لفظ شاب يدعى "محمد ح" أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات متأثرًا بجراحه الخطرة.

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقتل أكثر من 30 شخصا وتشريد عشرات الآلاف في ماليزيا وجنوب تايلاند، حسبما قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، بينما أعد البلدان ملاجئ وخطط إجلاء تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 10 جنيهات والموز المستورد يستفز المصريين بسوق العبور

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 4 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

لقيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مصرعها بعد أن عضها خفاش يُعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب، داخل فصل دراسي، وفقا لمسؤولين وصديقة للمعلمة.

بعد استئناف سحبها، قائمة بمكاتب البريد لسحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تستأنف اليوم الأربعاء سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 من مكاتب البريد المميكن، وذلك لجميع المواطنين الراغبين فى التقديم، بعد إيقاف أعمال سحبها لعدة أيام.

شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء صفحة سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا مساء الثلاثاء إذ خلّف كرة نارية قبل أن يحترق على الأرجح في الغلاف الجوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.