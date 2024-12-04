الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

الكويكب لحظة تحوله
الكويكب لحظة تحوله لكرة لهب، فيتو

قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء صفحة سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا مساء الثلاثاء إذ خلّف كرة نارية قبل أن يحترق على الأرجح في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن جميع الهيئات الرسمية طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

وأضافت الوزارة "تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة إكس إن من المعتقد أن يكون قطر الكويكب 70 سنتيمترا ورُصد قبل 12 ساعة تقريبا من ظهوره في السماء.

وذكرت أنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحا بالتوقيت المحلي (16:15 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوكالة "بفضل ملاحظات علماء الفلك حول العالم، استطاع نظام الإنذار لدينا من التنبؤ بهذا الأثر ضمن إطار زمني يبلغ زائد أو ناقص 10 ثوان".

ونقلت دورية (نيو ساينتيست) العلمية عن عالم الفلك آلان فيتزسيمونس من جامعة كوينز في بلفاست قوله قبل ظهور الكرة النارية إن الكويكب "صغير، لكنه سيكون مذهلا للغاية، وسيظهر من على بعد مئات الكيلومترات".

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهورية ياقوتيا روسيا وزارة الطوارئ في ياقوتيا وكالة الفضاء الأوروبية

مواد متعلقة

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

لحظة اصطدام كويكب بالغلاف الجوي للأرض (فيديو)

في غضون أسبوعين، كويكب بحجم ملعبي كرة قدم يقترب من الأرض

الأكثر قراءة

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

هل انتهى صعود الذهب؟ خبير يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر حتى نهاية العام (فيديو)

عدوية شعبان عبد الرحيم لـ فيتو: وقفت مع رضا البحراوي وباعني ومش هسكت على حقي

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي أسرة نيرة أشرف يثبت بالدليل مناقشة "ساعته وتاريخه" قضية الطالبة (فيديو)

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

منوعات

المزيد

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية