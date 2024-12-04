شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

قال مسؤولون وعلماء إن كويكبا أضاء صفحة سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا مساء الثلاثاء إذ خلّف كرة نارية قبل أن يحترق على الأرجح في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن جميع الهيئات الرسمية طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

!!!️🇷🇺💥L'asteroide è caduto in Yakutia pic.twitter.com/auQqEdu8Nd — Valentina 🇧🇬🇷🇺🇮🇹🧱 (@ValentinaMihay5) December 3, 2024

وأضافت الوزارة "تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة إكس إن من المعتقد أن يكون قطر الكويكب 70 سنتيمترا ورُصد قبل 12 ساعة تقريبا من ظهوره في السماء.

Closer footage of the asteroid in Yakutia, Russia as it entered the Earth's atmosphere and lit the sky beautifully for a brief moment. pic.twitter.com/ym98U4khYF — Target Reporter (@Target_Reporter) December 3, 2024

وذكرت أنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحا بالتوقيت المحلي (16:15 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوكالة "بفضل ملاحظات علماء الفلك حول العالم، استطاع نظام الإنذار لدينا من التنبؤ بهذا الأثر ضمن إطار زمني يبلغ زائد أو ناقص 10 ثوان".

ونقلت دورية (نيو ساينتيست) العلمية عن عالم الفلك آلان فيتزسيمونس من جامعة كوينز في بلفاست قوله قبل ظهور الكرة النارية إن الكويكب "صغير، لكنه سيكون مذهلا للغاية، وسيظهر من على بعد مئات الكيلومترات".

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