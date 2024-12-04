143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

أفادت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، بأن مسؤولي الصحة في البلاد يحققون في مرض غامض يشبه "الإنفلونزا".



وذكرت وسائل إعلام غربية بأن المرض الغامض الذي تجري سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيقا موسعا بشأنه، قد أسفر عن وفاة العشرات في جنوب غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت صحيفة غربية إلى أنه تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر، في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانجو.

الأعراض

ونقلت عن أبولينير يومبا وزير الصحة الإقليمي، أن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم، مضيفة أن ما يتراوح بين 67 شخصًا و143 شخصًا لقوا حتفهم.

وأكد المسؤول الكونغولي أنه "من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة"، مناشدًا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتى لتجنب التلوث.



وطلب الوزير الكونغولي من الشركاء الوطنيين والدوليين الإسراع في إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعاني الكونغو من تفشي فيروس جدري القردة، مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة وألف حالة وفاة مشتبه بها.

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