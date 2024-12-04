جمال علام يعلق على إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنباء نية هاني أبوريدة، إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، فور توليه قيادة الجبلاية.

توسيع قاعدة المنتخبات الوطنية

وقال جمال علام في تصريحات تليفزيونية: "سمعت أن المجلس القادم سيغير الأجهزة الفني وسيلغي منتخبات، وأنا استبعد تلك الفكرة، ولا فكر مجلس هاني أبو ريدة يوصل لتلك المرحلة، وأي شخص يعمل في اتحاد الكرة هدفه النجاح وتوسيع قاعدة المنتخبات".

وعن تعيين رئيس لجنة حكام جديد في المجلس القادم قال: "كل مجلس إدارة له فكرة في الإدارة، وعندما استعنا برئيس لجنة حكام أجنبي، كان هدفنا التطوير والاستفادة، وهناك حكام استفادت، وكان البعض يتعرض للهجوم، ودائما الحكم يكون في تأثيره علي المدى البعيد".

اتحاد الكرة نجح في مهمته بنسبة 85%

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن علاقته بهاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية في الدورة الجديدة جيدة، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم معه.

لم نحسن التعامل مع الإعلام

وأضاف جمال علام: "راضي عن أداء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والجميع كان يعمل حتى آخر لحظة، وكل عضو كان يعمل في ملف وأتمه على أكمل وجه، ونسبة نجاحنا وصلت لـ 85%، وكنا نريد أن ننهي مشروع الطب الرياضي وهو جاهز وتم التجهيز له لخدمة الرياضيين والمنتخبات والملف سيكون موجود في الاتحاد ونتمنى أن يتولي المجلس القادم تنفيذه، وأشكر كل ما تعاملنا معه، ونحن لم نحسن التعامل مع الإعلام".

علاقتي جيدة بهاني أبو ريدة

وأردف جمال علام: "جميع اللوائح الموجودة في اتحاد الكرة، ستكون موجوده على الموقع الرسمي للاتحاد، وعلاقتي جيده بالمهندس هاني أبو ريدة، وعلى تواصل بشكل مستمر، وهو اسم كبير ونستفيد بخبراته وهو من الشخصيات المحترمة، العلاقة بيننا تسمح بوجود استفسارات واستشارات وهو في حته تانية".

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