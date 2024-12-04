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اقتصاد

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

تماسكت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

 

تحديث الأسعار

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأونصة (الأوقية)، اعتبارا من الساعة 00:57 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2662.50 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.96 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 947.45 دولار، وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.58 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وتحول انتباه المتعاملين الآن إلى تقرير التوظيف الذي ستصدره شركة ADP (إيه.دي.بي) الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى خطاب باول في وقت لاحق من اليوم. ويأتي هذا قبل تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب بشدة يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت باعتدال في أكتوبر بينما انخفضت عمليات التسريح.

وتفيد أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) بأن الأسواق ترى حاليًّا احتمالًا نسبته 73 بالمئة لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير المدرة لعائد، ومنها الذهب.

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