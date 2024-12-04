الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين غرب بيت فوريك في نابلس

مستوطنون يحرقون منازل
مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين، فيتو

اندلعت مواجهات فجر اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على المنطقة.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك فجر اليوم، وأضرموا النيران في منزل قيد الانشاء ومحل بقالة وسيارة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني بمساندة إطفائية بلدية نابلس تمكنوا من إخماد الحرائق الثلاثة.

من جهة أخرى، قالت صفحات فلسطينية إخباربة إن مجموعات إضافية من المستوطنين هاجمت بلدة حوارة، وخصوصا المنازل القريبة من أطراف البلدة، مشيرة إلى وقوع إصابات وإحراق للسيارات والممتلكات.

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شبان فلسطينيين القوات الاسرائيلية حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس مجموعات من المستوطنين إطفائية بلدية نابلس بلدة حوارة

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