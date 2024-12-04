هؤلاء لهم الأولوية، ضوابط صرف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي بعد موافقة البرلمان

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة (13) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتي تتعلق بضوابط وأولويات صرف الدعم النقدي.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

الدعم النقدى المشروط وغير المشروط

فى حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2-المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن.

4-الأيتام.

5-المرأة المعيلة.

6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.

7-المرأة غير المعيلة.

8-الأنثى غير المتزوجة.

9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10-الأسرة مهجورة العائل.

11-أسرة المجند.

12-أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر

13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

ضوابط الجمع بين تكافل وكرامة

ووافق المجلس أيضا على ضوابط الجمع بين الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

حيث وافق المجلس على المادة (12) أصلها المادة (10) كالتالى:

يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

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