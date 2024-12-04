الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هؤلاء لهم الأولوية، ضوابط صرف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعي بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة (13) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتي تتعلق بضوابط وأولويات صرف الدعم النقدي.

 

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

 

الدعم النقدى المشروط وغير المشروط

فى حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2-المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن.

4-الأيتام.

5-المرأة المعيلة.

6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.

7-المرأة غير المعيلة.

8-الأنثى غير المتزوجة.

9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10-الأسرة مهجورة العائل.

11-أسرة المجند.

12-أبناء الرعاية اللاحقة.

 

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر

13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

ضوابط الجمع بين تكافل وكرامة

ووافق المجلس أيضا على ضوابط الجمع بين الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

حيث وافق المجلس على المادة (12) أصلها المادة (10) كالتالى:

يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجلسة العامة الدعم النقدي غير المشروط الدعم النقدي المشروط الضمان الاجتماعى المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الضمان الاجتماعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مواد متعلقة

تعليم النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المعلمين.. أسباب استبعاد المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم.. واستمرار أزمة المغتربين

مجلس النواب يوافق على الجمع بين الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة"

زراعة النواب توصي باستراتيجية إرشادية تتضمن خريطة سمادية وصنفية لكل منطقة وكل محصول

النواب يوافق على مذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 6.5 جنيه والثوم يقفز لـ 85 في سوق العبور

اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

منوعات

المزيد

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

المزيد

خدمات

المزيد

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية