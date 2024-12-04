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خارج الحدود

ماكرون يرد من السعودية على دعوات استقالته ومغادرة قصر الإليزيه

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الدعوات التي أطلقها معارضوه لاستقالته بالـ"خيال سياسي"، مؤكدا أنه يعتزم خدمة فرنسا حتى اللحظة الأخيرة.

وقال إيمانويل ماكرون مساء أمس الثلاثاء للصحفيين خلال زيارته للسعودية إن الدعوات التي أطلقها معارضوه لاستقالته هي "خيال سياسي". 

وأكد أنه لم يفكر قط في مغادرة قصر الإليزيه قبل انتهاء ولايته عام 2027.

وأضاف: "ليس من اللائق أن أقول مثل هذه الأشياء، ولكن أنا أقف أمامكم لأنني انتخبت مرتين من قبل الشعب الفرنسي. وأنا فخور للغاية بهذا وسأصون هذه الثقة بكل الطاقة التي أملكها لخدمة البلاد حتى اللحظة الأخيرة".

ودعا مؤسس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة لتجاوز وضع البلاد المتأزم.

كما قدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية اقتراحا يوم الاثنين الماضي بحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه. ومن الممكن أن يجري التصويت على هذا الاقتراح اليوم الأربعاء.

وإذا اتفق القوميون اليمينيون والتحالف اليساري الذي يضم الشيوعيين والاشتراكيين واليساريين والخضر بشأن التصويت بحجب الثقة، سيكون بإمكانهم إسقاط الحكومة.

وفي حال سقوط حكومة بارنييه، سيواجه ماكرون ضغوطًا كبيرة.

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