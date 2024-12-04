حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة (فيديو)

نشب حريق هائل في مخزن بمنطقه الدريسة بقرية بني سلام بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ودفعت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة باشتعال حريق في مخزن بمنطقة الدريسة، وانتقلت قوات مباحث مركز منشأة القناطر وبرفقته 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.