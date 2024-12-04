الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء في مقر الحكومة.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث سيُطلع وسائل الإعلام على القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، فضلًا عن الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بالسياسات الحكومية والمشروعات التنموية.


يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استمرار التواصل مع الشعب المصري، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

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اجتماع مجلس الوزراء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي

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