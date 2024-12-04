الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

صراع على مراحل، مصطفى الفقي يكشف توقعاته لما يحدث في سوريا

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن مجموعة الانقلابات السورية هي التي تسببت تاريخيًّا في الانقسامات الداخلية منذ الأربعينيات، مشيرًا إلى أن نكسة الانفصال بين سوريا ومصر كانت قاصمة للدولتين والشعبين والجميع تعرض لخسائر مختلفة.

 

تفكك الداخل السوري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: "النظام السوري شجع على الانتماءات الحزبية بين القيادات العسكرية، وتفكك الداخل السوري جزء منه لغياب الحريات والديمقراطية".
 

استخدام إيران بشار الأسد

ولفت إلى أن حافظ الأسد كان يستخدم إيران والآن إيران تستخدم بشار الأسد إلى حد كبير لمصلحتها، وحزب الله تم تأسيسه في دمشق بتخطيط إيراني.

 

الصراع في سوريا

وتوقع مصطفى الفقي أن يكون الصراع في سوريا قصيرًا وسيأخذ مراحل متعددة، وأن يكون مرتبطًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحل الأزمة السورية سيتم حال تم التوصل إلى اتفاق روسي أوكراني.


وأكد أن غياب الحكم المركزي في سوريا سيكون له تأثيرات كارثية مثلما حدث في العراق، ورحيل بشار الأسد لن يحل المشكلة.

 

موقف العرب من تقسيم سوريا

وأشار إلى أن العرب جميعا ضد تقسيم سوريا ويسعون لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والملف السوري له تأثيره في الأمن القومي المصري لأن سوريا ركيزة مهمة لمصر.
 

 

تحرك تنظيم داعش 

وأكد: أن تنظيم داعش الإرهابي يتحرك وينتعش في هذه الفترة الحالية، وجاء العصر الذي يحاول فيه الجميع نهش أجزاء من الجسد العربي، يوم تأكل سوريا ويغتصب العراق ستأتي البقية، العالم العربي يمر بأسوأ الفترات في تاريخه.
 

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وأشار: وجود أي قوات أجنبية في سوريا مؤسف للغاية وسقوط حلب التاريخية في يد المسلحين والجماعات الإرهابية يعني عدم سيطرة الدولة السورية. 

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سوريا مصطفي الفقي بشار الأسد حلب داعش إيران

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