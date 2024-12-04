محامي أسرة نيرة أشرف يثبت بالدليل مناقشة "ساعته وتاريخه" قضية الطالبة (فيديو)

نيرة أشرف، قدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة على يد زميلها، دليل مادي من أرشيف القضية يثبت أن المسلسل "ساعته وتاريخه" يتناول قضية الطالبة الراحلة.

دليل مادي من أرشيف القضية

وقال في تصريحات لبرنامج "تفاعلكم" عبر شاشة "العربية"، إن المسلسل يحكي قصة الطالبة نيرة أشرف، وأنه تأكد من حديثه بدليل مادي واضح من أوراق القضية، وهو أن آخر لقطة في برومو المسلسل يظهر فيها الرصيف والدم الخاص بنيرة.

وأضاف أن ما ظهر في البرومو هو رصيف جامعة المنصورة، وهو الرصيف المصور في أرشيف قضية مقتل نيرة.

برومو “ساعته وتاريخه” يثير جدلًا

وتابع محامي أسرة القتيلة: "يجب أخد إذن من النيابة العامة قبل أن يبدأ تصوير المسلسل، ويعد هذا البرومو دليلًا وإثباتًا واضحًا أن المسلسل يحكي قصة نيرة، حتى ما تم أخذه من أقوال أصدقاء نيرة في الواقع قد ظهر في البرومو".

مردفًا: "الرصيف نفسه هو الرصيف الذي قتلت عليه نيرة، ولقطة الحوار الدائر هو نفسه حوار أصدقاء نيرة".

قضية رأي عام

وشدد المحامي على أن الترويح باسم نيرة يعد خطأ جسيمًا من قبل الشركة المنتجة، لافتًا إلى أنه يجب الحصول على تصريح من النائب العام أولًا، ثم من أسرة نيرة ثانيًا، وخصوصًا أنها ليست حادثة عادية وإنما قضية رأي عام.

والد نيرة أشرف يهدد

وأمس الثلاثاء قال أشرف غريب، والد فتاة المنصورة نيرة أشرف، التي راحت ضحية حادث مأساوي بجامعة المنصورة على يد زميلها، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حال عرض سيرة ابنته في مسلسل "ساعته وتاريخه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد": "مش عايزين حد يجدد جراحنا وآلامنا تاني، احنا فينا اللي مكفينا، صعب علينا عرض قضية نيرة أشرف في عمل درامي أو مسلسل".

وتابع: "المشكلة الأساسية بالنسبة لنا هو عرض مشهد قتل ابنتي نيرة أشرف، تاني أمام أعيننا في مسلسل أو عمل فني".

ولفت إلى أنه يطالب مخرج العمل والشركة المنتجة لمسلسل "ساعته وتاريخه" بالتواصل مع الأسرة لقراءة الحلقات.

وتابع: "لا نريد فتح جرح نيرة أشرف مرة أخرى، ويكفي ما حدث، وسنتحرك ضد المسلسل طالما لم يحصلوا على موافقة الأسرة".

موعد بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وسيتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من الخميس المقبل 5 ديسمبر، كل خميس وجمعة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة dmc، كما يعرض أيضًا على تلفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبًا.



ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش إت.



أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

وأحدثت قضية نيرة أشرف رعبًا في الشارع المصري، حيث استيقظ الجميع في يونيو من العام 2022 على فاجعة دامية بعد أن تداول مقطع فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد صادم ودموي.



مايان السيد ترد على تجسيد شخصية نيرة أشرف

وكانت الممثلة مايان السيد قد ظهرت في البرومو الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر عرضه بدءا من الخميس المقبل، ليتبين أنها ستجسد دور الطالبة التي قتلت ذبحا أمام بوابة الجامعة على يد زميلها محمد عادل.

وحسب ما كشف من أحداث المسلسل، فإن السيد ستتناول رحلة الطالبة من مدينتها وحتى أبواب الجامعة، لحضورها امتحانًا بالكلية قبل مقتلها ذبحا أمام الجميع.

من جانبها، أكدت الفنانة مايان السيد أنها لا تجسد شخصية نيرة أشرف، بل تقدم دور "نادية"، وهي شخصية مستوحاة من قصص فتيات تعرضن للعنف والتهديد.

وقالت مايان السيد في تصريحات صحفية، إن الهدف من دورها هو تسليط الضوء على معاناة شريحة واسعة من النساء وليس التركيز على قصة واحدة فقط.

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