التغذية السليمة لعلاج تساقط الشعر، أهم الأطعمة والمشروبات

التغذية السليمة لعلاج تساقط الشعر، من المشاكل التي تواجه الكثير من النساء تساقط الشعر، وتتعدد أسبابه بين العوامل الوراثية، والتغيرات الهرمونية، والإجهاد، وسوء التغذية.



ويؤكد الأطباء وخبراء التغذية، أن الغذاء يعد عاملًا رئيسيًا يؤثر على صحة الشعر، إذ إن نقص بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية يؤدي إلى ضعف الشعر وزيادة تساقطه.

لذا، فإن التغذية السليمة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الشعر ووقف تساقطه.



العلاقة بين التغذية وصحة الشعر



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الشعر مثل أي جزء آخر من الجسم، يحتاج إلى تغذية متوازنة للحصول على العناصر اللازمة لنموه وصحته.



وأضافت الدكتورة هدى، أن البروتينات، والفيتامينات، والمعادن، والأحماض الدهنية هي الأساس في تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر، وعند افتقار النظام الغذائي إلى هذه العناصر، تبدأ علامات تساقط الشعر بالظهور، مثل ترقق الشعر وضعفه وتقصفه.

علاج تساقط الشعر



أهم العناصر الغذائية لصحة الشعر



وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر، والتي تحميه من التساقط.



1. البروتينات

الشعر يتكون بشكل أساسي من الكيراتين، وهو نوع من البروتين. لذا، فإن تناول كميات كافية من البروتين يوميًا يساعد في تقوية الشعر ومنع تكسره. تشمل مصادر البروتين:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

الدواجن.

الأسماك مثل السلمون.

البيض.

منتجات الألبان.

البقوليات والمكسرات.

2. الحديد

الحديد ضروري لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر. نقص الحديد يسبب فقر الدم، وهو أحد الأسباب الشائعة لتساقط الشعر، خاصة لدى النساء. مصادر الحديد الجيدة تشمل:

اللحوم الحمراء.

السبانخ.

العدس.

الكبدة.

المكسرات والبذور.

3. فيتامين C

يساعد فيتامين C في امتصاص الحديد من الطعام ويعمل كمضاد للأكسدة لحماية بصيلات الشعر من التلف. الأطعمة الغنية بفيتامين C:

البرتقال والجريب فروت.

الفراولة.

الكيوي.

الفلفل الأحمر والأخضر.

4. الزنك

الزنك يعزز إصلاح الأنسجة ونموها، وهو مهم للحفاظ على الغدد الزيتية المرتبطة ببصيلات الشعر. مصادر الزنك:

المحار.

اللوز.

البذور مثل بذور اليقطين.

الحبوب الكاملة.

5. الأحماض الدهنية أوميجا-3

أوميجا-3 تغذي فروة الرأس وتقلل الالتهابات، مما يعزز من صحة الشعر. توجد أوميجا-3 في:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

بذور الشيا.

الجوز.

زيت الكتان.

أطعمة تعالج تساقط الشعر

6. البيوتين وفيتامين B المركب

البيوتين يعزز إنتاج الكيراتين ويحسن البنية العامة للشعر. نقص البيوتين يؤدي إلى هشاشة وتساقط الشعر. مصادره:

البيض.

الأفوكادو.

الجوز.

البطاطا الحلوة.

7. فيتامين D

فيتامين D مهم لنمو بصيلات الشعر. نقصه قد يؤدي إلى تساقط الشعر. يمكن الحصول عليه من:

التعرض لأشعة الشمس.

الأسماك الدهنية.

الحليب المدعم.

الفطر.

8. الماء

الجفاف يؤثر على صحة فروة الرأس، مما يؤدي إلى تساقط الشعر. شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساهم في الحفاظ على ترطيب فروة الرأس.



أهم الأطعمة والمشروبات لوقف تساقط الشعر

أطعمة لتغذية بصيلات الشعر

أولًا: الأطعمة

البيض

غني بالبروتين والبيوتين الضروريين لتقوية بصيلات الشعر.

السبانخ

يحتوي على الحديد، فيتامين C، وفيتامين A، التي تساعد في تحسين صحة فروة الرأس.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون، تحتوي على أوميغا-3 وفيتامين D اللذين يعززان نمو الشعر.

المكسرات والبذور

مثل الجوز وبذور الكتان، التي تحتوي على أوميغا-3 والزنك.

البقوليات

مثل العدس والفاصوليا، وهي مصادر ممتازة للبروتين والحديد والزنك.

البطاطا الحلوة

غنية بفيتامين A الذي يعزز إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

ثانيًا: المشروبات

العصائر الطبيعية

عصير البرتقال والجزر: يحتوي على فيتامين C وA اللذين يساعدان في تقوية الشعر.

عصير السبانخ والتفاح: غني بالحديد والفيتامينات.

الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس وتمنع تلف الشعر.

الماء المنقوع بالأعشاب

مثل ماء النعناع أو ماء الزنجبيل، التي تعزز صحة فروة الرأس.

نصائح للعناية بالشعر من خلال التغذية



تجنب الأنظمة الغذائية القاسية: الحميات التي تفتقر إلى التنوع الغذائي تضعف الشعر.

تناول المكملات الغذائية بحذر: يمكن للطبيب أن يوصي بمكملات مثل البيوتين أو الزنك إذا لزم الأمر.

الابتعاد عن الأطعمة الضارة: تقليل استهلاك الأطعمة الدهنية والمقلية، والسكر المكرر.

