وصفة طبيعية لتقوية الشعر من الجذور ومنع تساقطه

تقوية الشعر من الجذور من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا لانها تعزز من جول الشعر وكثافته وتمنع تساقط الشعر.

وتقوية الشعر من الجذور تحتاج إلى التغذية الطبيعية القائمة على الخضروات الخضراء وشرب الماء الوفير، هذا بجانب تطبيق الزيوت والوصفات الطبيعية على فروة الشعر.

وصفة طبيعية لتقوية جذور الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقوية جذور الشعر وتمنع تساقطه.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت الخروع

مبعثة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل إلى المكونات.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس. ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التدليك بلطف لبضع دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الوصفة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المعتاد.

تعمل الزيوت الطبيعية على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها من الجذور.

تساعد الزيوت والعسل على تعزيز صحة فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

جذور الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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