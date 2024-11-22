أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه بالمنزل

من الشائع أن يفقد الإنسان 50 إلى 100 شعرة يوميًا، وأي أكثر من ذلك قد يعني أن الشخص يعاني من تساقط الشعر، على عكس تساقط الشعر على نطاق واسع، لا يسبب تساقط الشعر بالضرورة الصلع، ومع ذلك فإنه يعطي مظهر بقع أقل كثافة من الشعر على الرأس، والذي يحدث عادةً تدريجيًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أسباب تساقط الشعر

قد يكون سبب تساقط الشعر عادات نمط الحياة أو الوراثة أو كليهما، وقد تؤدي بعض الحالات الطبية أيضًا إلى تساقط الشعر.

وقد تشمل عادات نمط الحياة ما يلي:

الإفراط في علاج الشعر: ويتضمن ذلك علاجات الصبغة والتمويجات ومستحضرات فرد الشعر.

استخدام منتجات الشعر القاسية: تشمل منتجات الشعر هذه بخاخات الشعر والمواد الهلامية شديدة التثبيت.

ارتداء تسريحات شعر ضيقة: سواء كان الشخص لديه تسريحة شعر مرفوعة أو يجمع شعره لأعلى في شكل ذيل حصان أثناء ممارسة الرياضة، فقد يؤدي ذلك إلى شد الشعر وكسره من البصيلات، مما يتسبب في ظهور بقع رقيقة بمرور الوقت.

عدم الحصول على ما يكفي من بعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي: يساعد الحديد وحمض الفوليك والمعادن الأخرى البصيلات على إنتاج الشعر بشكل طبيعي.

التعرض للتوتر المزمن: يرتبط التوتر بارتفاع في الهرمونات مثل الكورتيزول، ويمكن أن يؤدي الإفراط في هرمونات التوتر إلى إثارة حالة مثل تساقط الشعر الكربي، حيث يمكن أن يتساقط الشعر، وتدخل بصيلات الشعر في مرحلة "راحة" طويلة حيث لا ينمو شعر جديد.

وقد يكون ترقق الشعر وراثيًا أو ناتجًا عن حالات طبية كامنة، ويعاني الشخص من تساقط الشعر إذا كان:

سيدة أنجبت طفلًا مؤخرًا

توقفت مؤخرًا عن تناول حبوب منع الحمل

تمر بتغيرات هرمونية

فقدت قدرًا كبيرًا من الوزن في فترة زمنية قصيرة

تتلقى علاجًا لمرض مناعي ذاتي

تعاني من نقص في الجهاز المناعي

تعاني من اضطراب أو عدوى جلدية

تعاني من نقص فيتامين د

تعاني من نقص في الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل الريبوفلافين والسيلينيوم والزنك

في حالات أقل شيوعًا، قد يكون سبب تساقط الشعر:

سحب الشعر للخلف

اضطرابات الأكل

حمى مرتفعة

علاجات تساقط الشعر المنزلية

قد يكون من الممكن علاج بعض حالات تساقط الشعر في المنزل، وتتضمن العلاجات الطرق التالية:

1. تدليك فروة الرأس

2. الزيوت العطرية

3. شامبو مضاد للترقق

4. الفيتامينات المتعددة

5. مكملات حمض الفوليك

6. البيوتين

7. أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية

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