أولها الثناء على الله، تعرف على كيفية الاستغفار وفضل ذكر الله

الاستغفار، ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا عز وجل، وأمرنا بها القرآن الكريم والسنة النبوية.

كيفية الاستغفار

يجهل الكثير من الناس الطريقة الصحيحة للاستغفار والتي ينبغي الإتيان بها وتعتمد على أن يبدأ بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل ربه بعد ذلك المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "(رواه البخاري).

-الإخلاص؛ فالإخلاص يجب أن يتحقّق في العبادة، والذكر؛ حتى يكون العمل مُتقبَّلًا عند الله.

-الإلحاح على الله في الدعاء، والاستغفار، فيُستحَبّ عند الذكر أن يعزم المسلم في مسألته، ويُلحّ في طلبه، كما جاء في الحديث: (لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فإنَّه لا مُكْرِهَ له).

كيفية استغفار العبد ربه، فيتو

فضائل كثرة الاستغفار

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا.

وقال علي ـ رضي الله عنه ـ: ما ألهم الله سبحانه عبدًا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء ـ وهو السحاب، وقيل: ما انتهى إليه البصر منها ـ ثم استغفر العبد ربه عز وجل، فإن الله يغفرها له.

فكلّما انشغل المسلم بذكر الله زاد قُربه منه؛ وكثرة الاستغفار سبب في تفريج الكروب وانشراح الصدور، وذهاب الهموم والغموم، ودخول جنّات النعيم والتمتع بما أعدّ الله -تعالى- لأهلها كما أنه سبب في صفاء القلب ونقائه، والشعور بالراحة والطمأنينة.

الاستغفار كما ورد في القرآن الكريم

ورد ذكر الاستغفار في القرآن، بأنواع مختلفة ومتعددة منها:

أمر الله به كقوله تعالى (وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المزمل٢٠).

ومرة أخرى يمدح أهله كقوله تعالى: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ) (آل عمران١٧).

وتارة يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء١١٠).

ووعد الله المستغفرين بستر الذنوب ومحوها عنهم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) (طه: 82). وقوله سبحانه: (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا) (الإسراء: 25).

كيفية استغفار العبد ربه، فيتو

الاستغفار في السنة النبوية

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: " والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة "(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة).

وعن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " إنه لَيُغَانُ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة "(رواه البخاري ومسلم).

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لو لم تُذنِبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقومٍ يُذنِبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم».

وقد ورد في حديث أنس أهم الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الله تعالى: " يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئـًا لأتيتك بقرابها مغفرة "(رواه الترمذي).

فضل ذكر الله عز وجل

وذكر الله له أشكال عديدة منها الاستغفار، الذي يمسح به الخطايا والذنوب التي يرتكبها الإنسان في حياته.

والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل على ما ارتكب العبد من ذنوب ومعاصي، أما التوبة فهي الإقلاع عن ارتكاب الذنوب.

والاستغفار والتوبة وقاية من الذنوب، ويستر بهما الله عز وجل على العبد فلا يفضحه في الدنيا والآخرة، ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته.

وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح، وحكم الاستغفار كحكم الدعاء، إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لاسيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب، أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات.

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