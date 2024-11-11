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صحة ومرأة

أفضل طريقة لمنع تساقط الشعر فى الشتاء

غسيل الشعر
غسيل الشعر

غسل الشعر من خطوات العناية المهمة به، ولكن فى فصل الشتاء أفضل بعض الفتيات عدم غسله كثيرا خوفا من أن يتأثر بسبب برودة الطقس.

وغسيل الشعر أمر مهم وضرورة حفاظا على نظافة فروة الرأس وحماية الشعر من القشرة والتأكد من تغذية الشعر جيدا.

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر فى الشتاء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، الطريقة الصحيحة لغسل الشعر فى الشتاء لحمايته من الجفاف، منها:-

  • استخدمى شامبو مرطب يحتوي على مكونات مغذية مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند أو خلاصة الصبار.
  • تجنب الشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات (SLS)، لأنها قد تجفف الشعر أكثر.
  • غسل الشعر يوميًا يمكن أن يفقده زيوته الطبيعية، لذا حاولي غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.
  • الماء الساخن يساهم في تجفيف فروة الرأس والشعر، فمن الأفضل استخدام ماء فاتر أو دافئ عند غسل الشعر.
  • بعد الشامبو، ضعي بلسم مرطب مناسب لنوع شعرك، يُفضل أن تستخدمي بلسم يحتوي على زيوت طبيعية أو مكونات مرطبة.
  • تجنبى فرك الشعر بقوة أثناء الغسل لتفادي تقصفه.
  • حاولي تدليك فروة الرأس بلطف.
  • مرة أو مرتين في الشهر، استخدمي ماسك ترطيب عميق لترطيب الشعر بعمق.
  • اختاري ماسكات تحتوي على مكونات طبيعية كزيت الزيتون أو الأفوكادو.
  • بعد غسل الشعر، تجنبي فركه بمنشفة قاسية. بدلًا من ذلك، قومي بتجفيفه بلطف بإستخدام منشفة قطنية أو قومى بتسليط الهواء البارد من المجفف.
  • في الشتاء، يمكن أن يساعد استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند في الحفاظ على ترطيب الشعر.
غسيل الشعر 
غسيل الشعر 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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