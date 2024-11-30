6 وصفات طبيعية لتغطية الشعر الأبيض والحفاظ عليه

وصفات طبيعية لتغطية الشعر الأبيض، يمثل الشعر الأبيض لأي امرأة هو علامة من علامات التقدم في العمر والشيخوخة.

وعندما يظهر الشعر الأبيض لأي امرأة، تبدأ في البحث عن وسائل اخفاؤه، وبعض النساء أصبحت تفضل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، لأنها لا تضر بالشعر، كما تفعل الصبغات الكيميائية.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن تغطية الشعر الأبيض بالوصفات الطبيعية ليس فقط خيارًا صحيًا وآمنًا، ولكنه أيضًا وسيلة للعناية بالشعر بشكل عام.





وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الوصفات الطبيعية تمنح الشعر التغذية التي يحتاجها إلى جانب تحميل تغطية الشعر الأبيض، في مقابل استخدام المنتجات الكيميائية، التي قد تؤدي إلى تلف الشعر على المدى الطويل.



وصفات طبيعية لصباغة الشعر في البيت

تغطية الشعر الأبيض



وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، أفضل الوصفات الطبيعية لتغطية الشعر الأبيض.



1. وصفة الحناء

المكونات:

كوب من مسحوق الحناء الطبيعي.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب من الشاي الأسود أو القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي مسحوق الحناء مع الشاي الأسود أو القهوة حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون، واتركي الخليط يرتاح لمدة 2-3 ساعات.

طبّقي العجينة على شعرك بالكامل، مع التركيز على المناطق التي تحتوي على الشعر الأبيض.

اتركيها لمدة 3-4 ساعات قبل غسل الشعر بالماء الفاتر.

الفوائد:

الحناء ليست فقط صبغة طبيعية، لكنها تغذي الشعر وتمنحه لمعانًا وقوة. كما أنها تساعد في تقوية فروة الرأس.

2. وصفة الشاي الأسود

المكونات:

2-3 أكياس من الشاي الأسود.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة:

اغلي أكياس الشاي في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

أضيفي الملح واتركي الخليط يبرد.

استخدمي السائل لشطف شعرك، وركّزي على المناطق التي تحتوي على الشعر الأبيض.

اتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء فقط (دون شامبو).

الفوائد:

الشاي الأسود يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، مما يساعد في تغميق الشعر الأبيض وتحسين مظهره الطبيعي.

3. وصفة القهوة

المكونات:

كوب من القهوة العضوية القوية.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

اخلطي القهوة مع مسحوق الكاكاو وزيت جوز الهند للحصول على مزيج كريمي.

وزعي الخليط على شعرك بالتساوي.

اتركيه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالماء الفاتر.

الفوائد:

القهوة تساعد على تغميق الشعر الأبيض وإضافة لمعان صحي للشعر.

4. وصفة الميرمية

المكونات:

حفنة من أوراق الميرمية المجففة.

كوبان من الماء.

الطريقة:

اغلي أوراق الميرمية في الماء لمدة 20 دقيقة.

صفي السائل واتركيه يبرد.

استخدميه كغسول لشعرك يوميًا للحصول على نتائج تدريجية.

الفوائد:

الميرمية تعمل على استعادة لون الشعر الطبيعي تدريجيًا وتغذية فروة الرأس.

5. وصفة الكركم والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

كوب من اللبن الزبادي.

الطريقة:

اخلطي الكركم مع العسل والزبادي للحصول على معجون متجانس.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

الفوائد:

الكركم يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ويعزز صحة الشعر، بينما يساعد العسل والزبادي على الترطيب والتغذية.

6. وصفة زيت جوز الهند مع أوراق الكاري

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

حفنة من أوراق الكاري الطازجة.

الطريقة:

سخني زيت جوز الهند مع أوراق الكاري حتى تصبح الأوراق هشة.

صفي الزيت واتركيه يبرد.

دلكي الزيت على فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

الفوائد:

زيت جوز الهند وأوراق الكاري يساعدان في تقليل ظهور الشعر الأبيض وتعزيز نمو الشعر الصحي.

نصائح لتعزيز فعالية الوصفات الطبيعية لتغطية الشعر الأبيض:

صباغة الشعر من الطبيعة



الانتظام: استخدام الوصفات الطبيعية يتطلب الصبر والاستمرار لتحقيق النتائج المرجوة.

التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد وفيتامين ب12 يساعد في تقليل ظهور الشعر الأبيض.

شرب الماء: الترطيب الداخلي يؤثر بشكل كبير على صحة الشعر.

تجنب التوتر: الإجهاد يمكن أن يساهم في ظهور الشعر الأبيض، لذا من المهم ممارسة تقنيات الاسترخاء.



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