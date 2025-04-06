أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تبدأ اليوم درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توفيت منذ قليل، السيدة انتصار البلشي، شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأسابيع.



قطع التلفزيون الإيراني، في وقت متأخر من مساء السبت، بث برنامجه الديني الذي كان من مسجد جمكران أهم المساجد في البلاد والذي يقع بمحافظة قم المقدسة لدى الشيعة وسط إيران.

فاجأت جنا عمرو دياب والدها خلال حفله في دبي الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير، بعد حفله الأخير في دبي.

لقيت سيدة من الفيوم وابنتيها مصرعهم، بسبب تناولهم حبة مكافحة تسوس القمح القاتلة، وتم التحفظ على جثثهم بمشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

رد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على التصريحات التي أطلقها زميله في مجلس الجبلاية السابق إيهاب الكومي، والتي زعم خلالها أن هناك ضغوطات مورست على المجلس السابق لاتحاد الكرة من أجل توجيه بطولة الدوري الممتاز ليتوج به فريق بيراميدز.

تفاجأت الحكومة المصرية مساء الأربعاء الماضي بقرار صادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفيد بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول منها؛ الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية، الأردن بنسبة 20%، وأيضا مصر والسعودية والإمارات بنسبة 10%.

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي تعرضت له ميانمار في 28 مارس الماضي ارتفع إلى 3471 بالإضافة إلى 4671 مصابا و214 مفقودا.

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، مساء أمس السبت، أن بلاده "مستعدة لأي حرب، ولكننا لن نكون من يبدأها".

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السيارات الأمريكية تمثل 1% من حجم السيارات بالسوق المصرية، لذا قرار دونالد ترامب رئيس أمريكا بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول منها؛ الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية، الأردن بنسبة 20%، وأيضا مصر والسعودية والإمارات بنسبة 10%، لم يؤثر على السوق المصرية.

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق. بالإضافة إلى إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين.

تنظر اليوم الأحد محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.

بدأت بوادر أزمة دبلوماسية بين بريطانيا ودولة الاحتلال إسرائيل تطفو على السطح خلال الساعات الأخيرة، إثر إلقاء سلطات الاحتلال القبض على نائبتين بالبرلمان البريطاني فور وصولهما إلى مطار بن جوريون، وفق وسائل إعلام عبرية وإنجليزية.

كشفت الفنانة مي عمر، حقيقة اعتزال زوجها المخرج محمد سامي إخراج الأعمال الدرامية، بعد الموسم الرمضاني الأخير.

كشفت الدكتورة نانيس عبد المحسن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، بوزارة الصحة عن خريطة توزيع مراكز الـ 56 موزعين بمحافظات الجمهورية الخاصة بفحص حديثي الولادة ضد الأمراض الوراثية.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمنيين غربيين وشرق أوسطيين، بإحباط مخطط إيراني لقتل شخصية يهودية بارزة في أذربيجان.

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، عددا من الطلبات الموجهة إلى الحكومة.

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خيبة أمله من رد فعل السفارة الأمريكية على الضربة الصاروخية الروسية التي أسفرت عن مقتل 18 شخصا، بينهم تسعة أطفال، في مسقط رأس زيلينسكي فــي كريفي ريه.

دافعت الفنانة مي عمر، عن دورها في مسلسل إش إش، الذي عرض في رمضان 2025، قائلة: "الفنان لازم يبقى متنوع ويشارك في أدوار متعددة وعلشان كده اخترت دور الراقصة في إش إش بعد دور المحامية، والتغيير ممتع".

أكدت وزارة الصحة أن النوم الجيد يقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق، لذلك يجب الحرص على أخذ قسط وفير يوميًا من النوم يتراوح من ٧ إلى ٨ ساعات يوميا.

ضربت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة مساء أمس السبت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة التي كانت قد تأثرت بالفعل بأيام من العواصف الشديدة التي تسببت أيضا في أعاصير مميتة.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تكلف فرنسا "أكثر من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي".

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