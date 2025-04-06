سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

في قصة عنوانها "الغيرة والحقد" تقدمت ربة منزل دعوى حبس وتبديد ونفقة ضد طليقها بمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة رغم سرقته قائمة منقولاتها بمساعدة صديقتها وعشرة عمرها.

قالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: إنها فوجئت بقيام زوجها ووالد طفلها بطلاقها غيابيا بعد خلافات زوجية بينهما، لتفاجأ بخيانة أقرب شخص لها وهي صديقتها، وتحالفها مع طليقها بطريقة صادمة.



وأضافت الزوجة أنها اكتشفت عن طريق الصدفة قيام زوجها بالاتفاق مع صديقتها على سرقة "القائمة"، التي تثبت حقها في الأجهزة والمفروشات التي ساهمت بها بمنزل الزوجية.

وأكدت الزوجة أنها كانت تحتفظ بهذه الورقة في شقتها، وأن قيمة "القائمة" المادية تبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري، إلا أن صديقتها استغلت ثقتها بها وقامت بسرقة الورقة وإعطائها للزوج مقابل مبلغ ٥٠ ألف جنيه، غير عابئة بمصلحتها وطفلها أمام المحاكم.

وأضافت الزوجة أن صديقتها قامت بهذا الفعل والتحالف مع طليقها ضدها بغرض "الغيرة"، حيث إنها مطلقة مرتين ما دفعها إلى افتعال المشكلات لتصبح مطلقة مثلها فضلا عن أنها مادية وتعشق الأموال.

وأضافت الزوجة أنها محتفظة بإيصالات الأجهزة التي قامت بشرائها لمنزل الزوجية ورفقتها ضمن الدعوى التي رفعتها في المحكمة.

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