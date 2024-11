انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية

افتتح اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر للمعهد العالى للصحة العامة برئاسة الدكتور هبة القاضي عميدة المعهد العالي للصحة العامة،تحت عنوان التغطية الصحية الشاملة وعلاقتها بالصحة العامة من منظور عالمى ووطني (role of public health towards universal health coverage:global and national perspectives )

ياتى ذلك في ظل تعزيز أواصر التعاون بين جميع الجهات التي تعمل في المجال الصحة من أجل رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتورة عبله الالفى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبمشاركة ١٥ دولة.

اشتمل المؤتمر على ١٤ جلسة حوارية تختص بموضوعات الصحة العامة ؛ دور الرعاية الصحية الاولية، التحول الرقمى فى الرعايه الصحيه، اللاجئين وعلاقتهم بالتغطيه الصحيه والاقتصاديات الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة.

ونوهت الدكتورة عبله الالفى خلال كلمتها على ان الاسكندريه هي اولى المحافظات تم اطلاق مبادرة "الألف الذهبية لتنمية الاسرة المصرية" بها عن طريق تفعيل غرف المشورة الأسرية بجميع وحدات الرعايه الصحيه الاوليه والتى تقدم خدمات المشوره والإرشاد للمقبلين على الزواج.

وقدمت نائب وزير الصحة، ارشاد الأمهات إلى اهميه الرضاعه الطبيعيه والتشجيع على الولاده الطبيعه وارشادات رعايه الطفل فى اول شهر من بعد الولاده بالإضافه إلى توجيه الأمهات إلى طرق التربيه الايجابيه والتغذيه السليمه للأطفال،وذلك تماشيًا مع حق كل مواطن فى تلقى الرعاية الصحية الكاملة ولتحقيق الهدف الرئيسي للمبادره وهو تكوين اسره قوية.

و أكدت الدكتورة عبلة الألفى على ضرورة زياده تعاون مؤسسات المجتمع المدنى والهيئات العلمية بالاسكندرية مع وزارة الصحة والسكان فى المبادرة الرئاسية (الألف الذهبيه لتمنية الاسره المصريه ) التى تعد اساس الاستراتيجية الوطنيه للإنتاج والتنمية (مبادره بدايه جديده لبناء الإنسان )التى أطلقت فى الاسكندريه فى سبتمبر ٢٠٢٤.



كما أعلنت نائب وزير الصحة، انه فى ديسمبر ٢٠٢٤ سوف يبدأ تطبيق الخطة العامة للاستراتيجية فى الاسكندرية فى منطقتى العجمى والعامريه،و تخلل الافتتاح كلمة كلًا من دكتورة هبه القاضى رئيس الموتمر وعميد المعهد العالى للصحه العامه

والدكتورة نعمه عابد..ممثل منظمه الصحه العالميه بمصر والدكتورة محمد جار الله..وزير الصحه الكويتى السابق ورئيس المنظمه الاسلاميه للعلوم الطبيه، والدكتورة نورهان الفقى عضو مجلس اداره الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه، ولواء طبيب طارق النجدى.رئيس الاكاديميه الطبيه العسكريه

كما تم تكريم وزاره الصحة والسكان لجهودها فى التغطيه الصحيه وتكريم عدد من الكوادر بمختلف المجالات الطبيه لجهودهم ومشاركتهم بالمؤتمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.