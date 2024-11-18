الإسكندرية لم تسلم من "نوة المكنسة"،انهيار سقف بقاعة كلية الطب وإجلاء الطلاب،مصرع 3 أشخاص وإصابة ٧ آخرين في حادث الطريق الدولي، تجمعات للمياه بالشوارع والميادين، والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

لم تسلم محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط من تأثير نوة المكنسة، وهى أولى نوات فصل الشتاء على شوارع وميادين المحافظة، حيث تسببت في أزمات متعددة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال أيام النوة.

فجر اليوم شهدت المحافظة هطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وزيادة شدتها في بعض المناطق بغرب وشرق المحافظة، ما أدى إلى انتشار برك المياه وتجمعها فى بعض الشوارع الجانبية فى كثير من المناطق والطرق العامة.

انهيار سقف لإحدى القاعات بكلية الطب جامعة الإسكندرية

وأصيبت طالبة بـ جامعة الإسكندرية الأهلية، في انهيار السقف الديكوري لإحدى قاعات السكاشن، بكلية الطب، بسبب تسرب مياه الأمطار الناتجة عن نوة المكنسة، والتي أدت إلى تضرر السقف الخرساني وتغلغل المياه إلى السقف الديكوري المصنوع من ألواح الجبسيوم بورد.

وحدث الانهيار أثناء وجود الطلاب في القاعة بكلية الطب، حيث تسبب تسرب المياه في زيادة الضغط على السقف الديكوري الذي انهار فجأة على الحضور، وفور وقوع الحادث، تم إخلاء القاعة حرصًا على سلامة الطلاب والطاقم التدريسي، مع تعليق الدراسة في القاعة مؤقتًا لحين إجراء الإصلاحات اللازمة.

جامعة الإسكندرية توضح تفاصيل الحادث

وكشفت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة تفاصيل انهيار السقف الديكورى لإحدى قاعات السكاشن بكلية الطب، مؤكدا ان فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وبسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة منذ فجر اليوم وصاحبه انسداد فى مجارى تصريف الأمطار بالسطح المعدنى لقاعات المحاضرات بالدور الأخير ــ كنتيجة لأعمال الإنشاءات وصب الخرسانة بالمبنى الملاصق ــ الذى تسبب بدوره في تسرب جزئى للمياه ( أعلى السقف المستعار وهو عبارة عن ألواح خفيفة بشكل ديكوري)

وأكدت جامعة الإسكندرية فى بيان لها، أن هذه الأمطار أدت لتشبع أجزاء منها بالمياه، وسقوطها داخل القاعة، وقد تم احتواء الموقف على الفور، كما تم استدعاء الإدارة الهندسية ومشرفى العمل بالمشروع لمعاينة الوضع على الطبيعة والتأكد من المشكلة وتحديد مكان انسداد وتسرب المياه ومعالجته وإزالة كافة التلفيات مع تغيير بلاطات السقف المستعار وإعادة تثبيتها.



وإدارة الجامعة تؤكد أن سلامة أبنائها الطلاب تقع على رأس أولوياتها، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.

تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي بكافة المناطق الساخنة لسيولة الحركة المرورية

وكثف العاملون بشركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية من تواجدهم بكافة الشوارع والميادين والمناطق وكورنيش البحر لرفع تراكمات مياه الأمطار وتجمعها، والدفع بالعديد من سيارات الصرف الصحى لشفط المياه وكسحها على الفور، حتى لا تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين.

ونجح العاملون فى شفط مياه الأمطار وتجمعاتها على الفور فى مختلف المناطق والتمركز فى بعض النقاط والتمركزات الثابتة والساخنة لتيسير الحركة العامة للمواطنين.

رئيس الصرف الصحى يتابع تمركزات السيارات والعاملين فى الميادين

وتابع اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية سير العمل خلال النوة تمركزات سيارات وفرق الطوارئ بمنطقتي "وسط، شرق وغرب ".

وتأكد "نافع" من عمل مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب، وتابع أعمال سحب مياه الأمطار.

يذكر أن اللواء "محمود نافع" أعلن رفع حالة الطوارئ، طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على أماكن متفرقة من الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى انتهاء النوة.

وأكد "نافع" استمرار التمركزات، وفرق الطوارئ، وغرفة العمليات على مدار الساعة حتى انتهاء النوة، مشيدًا بدور العاملين في التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار الغزيرة.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.

رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة، مشيرًا سيادته أنه تم التشديد على كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالمناطق الساخنة التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمناطق متفرقة بالأحياء، موجهًا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة



وانتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 25 سفينة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة

كما تم تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1120 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بواقع 46.2% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الاسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 171 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافة صوره.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وشهد الطريق الدولى الساحلى بالدخيلة باتجاه الكيلو ٢١ غرب محافظة الإسكندرية انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي منطقة الدخيلة باتجاه الكيلو 21، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإٍسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم سيدة حامل و7 مصابين، كما جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، فيما يجرى رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وجاءت أسماء ضحايا حادث الطريق الدولي المتوفين كالتالي: ريهام محمد أحمد عبدالغفور 31 سنة، حامل - محمد عطية العزومى 36 سنة- مجدى محروس عاطف عطاالله 40 سنة

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد عبدالله أحمد 58 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى والعمود الفقري، أيمن أحمد عبدالله أحمد 32 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بعموم الجسم، محمد عاشور علي جاد 36 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى وسحجات وكدمات، محمد على أحمد 44 سنة، مصاب باشتباه خلع بالذراع الأيمن، عبادي مصطفى محمد مصطفى 50 سنة مصاب باشتباه بى سى وجروح وكدمات متفرقة بعموم الجسم، بدر أحمد تمام 15 سنة مصاب بصدمة عصبية.

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