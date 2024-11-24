الأحد 24 نوفمبر 2024
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رياضة

الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين الاتحاد والفتح

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الاتحاد والفتح بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهما اليوم على ملعب “ الأمير عبدالله فيصل” في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.  

وكان الاتحاد سجل هدف في الدقيقة 19 عن طريق صالح الشهري قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف. 

تشكيل الاتحاد أمام الفتح 

تشكيل الفتح أمام الاتحاد

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستنقل مباراة الاتحاد والفتح، عبر قناة SSC SPORT 1 HD، وSSC SPORT 1 SD.

ترتيب الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، على الجانب الآخر يقع نادي الفتح في المركز الأخير برصيد 5 نقاط .

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