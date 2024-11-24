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صحة ومرأة

استشاري نفسي يحلل شخصية محمد صلاح ويكشف سر توهجه

محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، فيتو

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي: إن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قدوة ونموذج في الانضباط السلوكي والجدية في العمل، حيث حقق نجاحات متتالية وصولًا لمرحلة النجومية.

أسباب انهيار الشباب 

وأضاف: أن أي شخص يتمنى أن يكون مُماثلًا للنجم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن أحد أسباب انهيار بعض الشباب يتمثل في عدم وجود نموذج للقدوة أو للمثال الأعلى.

تصريحات محمد صلاح

وأوضح أن تصريحات محمد صلاح الأخيرة ركزت على أهمية القراءة في الحياة، وهذا يرجع إلى أن القراءة تُثري الشخصية، وتُزيد من الإدراك والذكاء، وتؤثر في الجانب الوجداني، وتشكل السلوكيات وطريقة حل المشاكل والأزمات.

طبيب نفسي: محمد صلاح يُحقق إنجازات بعيدًا عن "اللقطة"

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”:  محمد صلاح يُدير حياته بحرفية شديدة، ويعمل على تنمية مهاراته بصورة كبيرة للغاية، ويقوم بالاطلاع على الكثير من الكتب من أجل تثقيف نفسه في الكثير من المجالات.

وأضاف أن محمد صلاح يُحقق إنجازات على أرض الواقع بعيدًا عن استغلال "اللقطة" مثلما يفعل بعض اللاعيبة في مصر.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بعد هدفيه في شباك ساوثهامبتون، يصل لـ الهدف رقم 300 في تاريخه مع الأندية، يسجل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، وأرقام فريدة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

وأوضح أن لاعب الكورة عمره قصير، وعليه أن يلتزم طوال فترة لاعبه حتى يستطيع أن يطور من أدائه ومهاراته، معقبًا: "لاعب الكورة عليه أن يلتزم طوال فترة لعبه عشان يرتاح العمر كله".

تألق محمد صلاح 

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على ساوثهامبتون 3 / 2 في الجولة الـ12، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للريدز.

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محمد صلاح صلاح نادي ليفربول منتخب مصر الدكتور وليد هندي

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محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بعد هدفيه في شباك ساوثهامبتون، يصل لـ الهدف رقم 300 في تاريخه مع الأندية، يسجل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، وأرقام فريدة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

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