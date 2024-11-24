الأحد 24 نوفمبر 2024
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رياضة

كاف يوقع عقوبات صادمة ضد مولودية الجزائر

مولودية الجزائر،
مولودية الجزائر، فيتو

أعلن نادي مولودية الجزائر، مساء اليوم الأحد، عن تعرضه لعقوبة صادمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف على خلفية ما جرى من أحداث في مباراته ضد ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

 

مولودية الجزائر يواجه مازيمبي 

وجاءت هذه العقوبة التي تعرض لها عميد الفرق الجزائرية، قبل يومين فقط من خوضه أولى مبارياته في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفًا، الثلاثاء 26 نوفمبر، على ضيفه تي. بي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى عن المجموعة الأولى للمسابقة.

 

عقوبات كاف ضد مولودية الجزائر 

وكشف نادي مولودية الجزائر في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، وفي حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "كاف" قرر معاقبته باللعب دون جمهور لأربع مباريات منها اثنتان نافذتان، بسبب الأحداث التي رافقت مباراته ضد الاتحاد المنستيري في إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها "العميد"، يوم 21 سبتمبر الماضي، بثنائية نظيفة.

وأضاف بيان الفريق الجزائري أن العقوبة سيتم تفعيلها من مباراتين اثنتين إلى أربع دون جمهور في حال حدوث أي أمر خارج نطاق كرة القدم خلال الـ 12 شهرًا التي تلي العقوبة الأولى، وكل ذلك مع تغريم النادي ماليًا بمبلغ 50 ألف دولار.

وأكدت إدارة النادي الجزائري أنها ستدافع عن حقوق فريقها، من خلال تقديم طعن ضد هذت القرار، وذكرت في البيان: "اتخذت إدارة نادي المولودية كافة الإجراءات للطعن في العقوبة على مستوى الكاف".

وبسبب هذه العقوبة سيُحرم المولودية من جماهيره في المباراتين اللتين سيستضيف فيهما ناديي يانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي عن المجموعة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

 

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