أخبار الحوادث اليوم: ضبط لاعب منتخب مصر السابق علي غزال..إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي.. وقرار المحكمة الدستورية بخصوص شركات الصرافة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة منذ قليل من القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول.
ضبط 29 قضية حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملات استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة قنا.
القبض على طالب تسبب فى وفاة مواطن أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على طالب تسبب فى وفاة مواطن أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر.
ضبط 6 لصوص لسرقة السيارات ومنقولات أثرية وموبايلات بالجيزة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارس عقار) لارتكابه واقعة سرقة (56 نسخة كتاب - تمثالين من "البرونز، الأكليرك) من داخل شقة سكنية كائنة بالعقار محل عمله بدائرة قسم شرطة العجوزة.
عصابة حمادة وتوتو، ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالقليوبية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القليوبية حصيلة تجارة المواد المخدرة
النيابة تعاين حريق فى مركب بلونايل بكورنيش المعادى
تعاين نيابة المعادي الجزئية حريق داخل مركب حفلات بلونايل بالمعادي، بعدما دفعت بسيارات ولانشات إطفاء نهري وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على النيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 15 يناير للنطق بالحكم.
التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الدستورية بخصوص شركات الصرافة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ضبط 30 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
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