أخبار الحوادث اليوم: ضبط لاعب منتخب مصر السابق علي غزال..إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي.. وقرار المحكمة الدستورية بخصوص شركات الصرافة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة منذ قليل من القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملات استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة قنا.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على طالب تسبب فى وفاة مواطن أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارس عقار) لارتكابه واقعة سرقة (56 نسخة كتاب - تمثالين من "البرونز، الأكليرك) من داخل شقة سكنية كائنة بالعقار محل عمله بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القليوبية حصيلة تجارة المواد المخدرة

تعاين نيابة المعادي الجزئية حريق داخل مركب حفلات بلونايل بالمعادي، بعدما دفعت بسيارات ولانشات إطفاء نهري وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على النيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 15 يناير للنطق بالحكم.

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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